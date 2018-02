A quina edat se sol perdre la virginitat? Aquesta és la pregunta que un grup d'investigadors es va proposar contestar l'any passat. Per fer-ho, van dur a terme una enquesta sobre experiències sexuals en què hi van participar 1.000 persones tant d'Europa com dels Estats Units.Ara, el 2018, han publicat els resultats. Segons la investigació, l'edat mitjana en què es perd la virginitat són els 17,4 anys. Els homes, però, solen tardar una mica més que les dones i tenen la seva primera relació sexual als 17,6 anys.Així mateix, l'estudi també ha determinat que les persones heterosexuals (17,6 anys) solen perdre la virginitat abans que les homosexuals (17,9 anys).