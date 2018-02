Crítiques a Aitana d'«OT» per vestir amb un jersei groc

Aitana

Por ir vestida como le da la gana (jersey amarillo) y por salir en fotos donde salen banderas esteladas... los buitres atacan con el tema de la independencia pic.twitter.com/KVfoMUb1pE — Aitana Ocaña OT 🍯❤👑 (@AitanaOcanaOT) 10 de febrer de 2018

Aitana, una de les finalistes de l'edició d'enguany d'Operación Triunfo, ha rebut l'embat de les xarxes socials després de publicar una imatge vestida de groc al seu compte d'Instagram. Concretament, la catalana i originària de Sant Climent de Llobregat va anar a signar el llibre d'honor de la ciutat amb un jersei d'aquest color. Al seu costat, l'alcalde del PDECat, Isidre Sierra, portava el llaç groc per la llibertat dels presos polítics."La veritat és que com a climentona no em pot fer més il·lusió" I avui, havia quedat amb el meu poble a les 11 (i la gent que volgués venir) per agrair tot el que han fet per mi durant el concurs", escrivia al seu compte. De seguida, però, va començar a rebre crítiques per les seves (possibles) idees polítiques, que en cap cas ha exposat durant el programa. Entre els milers de comentaris rebuts, però, també n'hi ha molts de suport i demanant-li que no faci cas als que la increpen.