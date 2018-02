Així són les noves emoticones que arribaran d'aquí poc al teu mòbil

Les noves emoticones

"L'enciclopèdia de les emoticones" es renova. L'emojipedia ha anunciat aquesta setmana que, a partir de la segona meitat del 2018, incorporarà 157 símbols nous, tal com es pot llegir a la seva pàgina web. Entre les novetats hi ha, per exemple, diversos animals –cignes, lloros...- i objectes que fins ara no estaven representats, com un saler, un imant o paper higiènic.A banda d'aquestes 157 emoticones, també podria ser que s'inclogués una nova opció que permetés girar-les. És a dir, que fóssim nosaltres qui decidim cap on "miren" (amunt, avall, esquerra o dreta). De moment, però, només es tracta d'una possibilitat que encara no ha estat aprovada.