Les psicofonies de l'Hospital del Tòrax «se senten» a l'última gala d'«Operación Triunfo»

Hoy en cuarto milenio: las psicofonías de OT. #OTFinal — Costumbristaxd (@JnMM94) 6 de febrer de 2018

Yo me meo con los de sonido cargándose el final de OT con las psicofonías JAJAJAJAJA ya es pa reírse. #OTFinal — Niña Cócora (@Adelilla93) 6 de febrer de 2018

De verdad que paren con las psicofonias #OTFinal — Oh Ana na na (@sintiendOT_) 6 de febrer de 2018

Sí, el Hospital del Tórax de Terrassa. Hay mil psicofonías grabadas ahí. Se habla de muchos suicidios desde la planta superior del antiguo hospital. Es muy conocido en Catalunya. — Mode (@ModeGallego) 6 de febrer de 2018

La llegenda negra de l'Hospital del Tòrax ha ressuscitat amb la instal·lació de l'acadèmia i el plató d'Operación Triunfo (OT), el programa que TVE ha tornat a dur a la graella de la cadena pública amb un enorme èxit. Els sons que es van sentir durant la gala final i el fet que elements tan bàsics com la taula de so deixessin de funcionar en el tram final del programa, fet que va obligar a cancel·lar l'actuació de David Bisbal, van generar molts comentaris entre els televidents.En diversos moments de la gala els micròfons van fallar i van donar pas a un estrany so. El més destacat va ser a la hora 2:44, i que es pot recuperar a través d'aquest enllaç , quan el concursant Cepeda és incapaç de parlar amb cap dels dos micròfons que li presten.La xarxa va vincular aquests estranys fenòmens, recordant la llegenda d'un espai on es van registrar diverses morts, algunes per raons clíniques i d'altres en estranyes circumstàncies, fins l'any 1997, quan va tancar portes de manera definitiva. L'espai es va reconvertir en platós de televisió, cinema i publicitat, sota el nom de Parc Audiovisual de Catalunya (PAC), i ha estat l'espai escollit per a instal·lar-hi l'acadèmia d'OT.Fins i tot hi ha mitjans que han recuperat vídeos emesos en alguns programes, on s'explicava el misteri que amaguen les parets de l'antic hospital.