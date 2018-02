El «típic» comentari de Pedrerol després de l'empat del Barça

Josep Pedrerol Foto: Jugones

El Barça ho ha intentat fins al final, però no ha aconseguit moure el marcador en el partit de Lliga a casa contra el Getafe. Els blaugrana s'han trobat amb un equip dur que, sumat a alguns errors a la primera part, han propiciat que el Barça no hagi pogut fer res més que esgarrapar un punt. Amb tot plegat, el Barça manté amb 59 punts la seva posició predominant a la Lliga, tot i les victòries del segon a la classificació, l'Atlètic de Madrid, que compta amb 52 punts, i el tercer, el Reial Madrid, que es troba en tercera plaça amb 42 punts.Una distància de punts que s'ha retallat i alguns ho han aprofitat per fer el ja "típic" comentari de "hi ha lliga". És el cas del periodista català i presentador d'El Chiringuito de Mega, que ha escrit al seu compte de Twitter: "Hay Liga", tot acompanyant-ho de les emoticones de dues pilotes i dues televisions, a més d'una captura de la classificació.