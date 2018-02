«OT» torna: us n'expliquem tots els detalls

Como la gala #OTFiesta 🎉 será un martes 13, hemos decidido desafiar a las supersticiones y cantar 13 temas 😈 ¡Vosotrxs elegís el último!✌🏻 — OT 2017 (@OT_Oficial) 9 de febrer de 2018

Si us havíeu quedat amb ganes de més OT , atents, perquè aquest dimarts podreu tornar a veure actuar tots els concursants. TVE celebrarà una gala de comiat a partir de les 22.40 on es podran reviure les millors actuacions i moments del programa.Per exemple, l'Amaia, l'Aitana i la Míriam tornaran a interpretar en solitari la seva cançó preferida del concurs, és a dir, Shake it out, Issues i What about us. A més a més, l'Aitana i el Cepeda pujaran a l'escenari per cantar un altre cop un dels temes més coneguts de l'edició: No puedo vivir sin ti.Com sempre el públic també podrà participar en la gala. En aquest cas, els espectadors podran votar l'actuació número 13. Les dues opcions a escollir són City of stars, amb l'Alfred i l'Amaia, o Lo malo, d'Ana Guerra i Aitana.