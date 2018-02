VÍDEO La batalla entre Rajoy i Puigdemont emulant «Bola de Drac» que corre per WhatsApp

Un fragment del vídeo. Foto: YouTube

L'enginy en moments de dificultat política és una via d'escapament per a moltes tensions, i prova d'això n0és el vídeo que aquests dies circula per la xarxa. En ell es reprodueix una de les clàssiques baralles de Bola de Drac, però la diferència és que els personatges no són els "bons i dolents" de la sèrie, si nó personatges polítics.El vídeo, que ha penjat a la xarxa l'usuari Pablo Casal, autor del clip, ha corregut com la pólvora a través de les xarxes socials com Twitter i WhatsApp. En ell s'hi veu una lluita entre Carles Puigdemont, que actua com a Son Goku, i Mariano Rajoy, que fa de malvat, un paper que podria assemblar-se al d'en Frízer.Com aliats de Rajoy hi apareixen algns dels artífexs del 155, amb la ministra María Dolores de Cospedal o l'exministre José Ignacio Wert, així com el líder del PSOE, Pedro Sánchez, o el de Ciutadans, Albert Rivera, convertits en petits homenets que recorden el malvat Cèl·lula. Per l'altre cantó, a la lluita de Puigdemont s'hi sumen els Jordis, Oriol Junqueras, Gabriel Rufián i Anna Gabriel.El bonus track és per al rei d'Espanya, Felip VI, que apareix al final del vídeo com si fos un dels androides A-17 o A-18, despertant del somni quan el crida Mariano Rajoy, i portant un pitet on s'hi llegeix en anglès "most prepared" (el més preparat), i que acaba amb un "felix Navidad".