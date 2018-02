La «surrealista» disfressa més venuda enguany per Carnaval

La disfressa més venuda d'aquest Carnaval ha estat... la d'unicorn! Així ho han confirmat a RAC1 dues de les principals botigues catalanes en aquest sector. La veritat és que no se sap per què ha tingut tant d'èxit, però aquesta criatura fantàstica (i surrealista) s'ha convertit en el producte estrella.A banda de l'unicorn, també han triomfat les disfresses d'emoticones de WhatsApp, les d'animals i les de superherois, donat que en dur molta roba s'han convertit en un bon element per garantir grans capes de roba i protegir-se bé del fred. Això sí, com cada any hi ha qui ha optat pels típics personatges i s'ha vestit de família Picapedra, dels Barrufets o de Mario Bros.Al marge, la política també s'ha esmunyit entre les disfresses més vistes pel carrer, i Mariano Rajoy i Carles Puigdemont han estat dels més habituals. Pel que fa al bestiari, el mico, el camaleó, la girafa i la zebra han estat també habituals al carrer, on també s'ha vist, també de manera inexplicable, força plàtans.