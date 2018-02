VÍDEO Els Bombers rescaten un nen atrapat dins una màquina de peluixos

Titusville, Florida, Estats Units. És de nit, en Maison -el petit de la casa- i els seus pares sopen tranquil·lament en un local del poble. Allà hi van trobar una més que temptadora màquina d'enganxar peluixos. En Maison, que feia estona que es mirava l'aparell amb especial atenció, ja havia localitzat quina joguina volia.



Decidit a aconseguir-la de totes totes, el petit va optar per l'opció aparentment més racional. "Si hi puc entrar jo i agafar-la amb les meves pròpies mans, perquè nassos he d'intentar enganxar-la amb un ganxo?", devia pensar. Dit i fet. En Maison va accedir a l'interior de la vitrina pel petit orifici per on surten els peluixos. Objectiu aconseguit. Tot perfecte, excepte per un petit detall: accedir-hi havia estat fàcil, sortir pel mateix lloc era impossible.



És aleshores quan entra en escena un bomber fora de servei, que va trucar d'urgència als seus companys de Titusville. Els bombers van forçar la màquina per treure en Maison a través del vidre. Tot i l'ensurt, va marxar a casa amb el peluix que desitjava. Ara sí, objectiu aconseguit.