VÍDEO El dia que la policia espanyola va escampar cocaïna entre els periodistes

2009. Dos alts càrrecs de la Policia Nacional compareixen davant els periodistes per donar els detalls sobre una operació antidroga que ha aconseguit decomissar un ampli reguitzell de paquets de cocaïna. Sota l'atenta mirada de les càmeres de televisió, un dels agents de la Unitat Antidroga detalla com els traficants se les empesquen per sortejar els controls i de les dificultats que té el cos policial per detectar-los.Fins aquí, tot en ordre. Ara bé, tot d'una, el mateix agent decideix obrir un dels paquets i mostrar el contingut als periodistes. La seva mala traça, però, el porta a escampar tota la pols de la cocaïna per terra i per sobre del seu company, que reaccionat etzibant: "Pero mira como me has dejado!".Sense cap motiu aparent, la xarxa ha recuperat aquest vídeo i l'ha tornat a viralitzar.