Tres de cada 10 persones han tingut una relació sentimental amb un company de feina

Es comença amb una mirada o un comentari graciós, després amb missatges de WhatsApp o al xat corporatiu, i clar... el que havia arrencat com una broma va més enllà. Tenir una aventura o una veritable relació sentimental amb un company de la feina és més habitual del que sembla. Així es constata en un estudi que ha realitzat InfoJobs , la plataforma de recerca de feina: de cada 10 espanyols, tres han tingut relacions a la feina. En concret, el 31% de la població de l'Estat declarar haver tingut una relació sentimental amb una persona del seu entorn laboral i el 45% d'aquestes persones encara mantenen la relació a dia d'avui.De les parelles formades a l'àmbit laboral, la majoria (el 80%) s'han format entre companys del mateix rang. A més, un 44% de les parelles surt de companys del mateix departament, mentre que el 36% ho fa amb companys de departaments diferents. Per altra banda, un 9% ha mantingut una relació amb un superior -directe (5,5%) i indirecte (3,5%)-. A més, un 5% dels enquestats confessa haver mantingut una relació amb un dels seus clients i un 3% amb un proveedor.La meitat de les parelles, segons l'estudi, neixen fora del lloc de feina. En concret, el 29% es van iniciar prenent alguna cosa després del treball, el 21% va sorgir fruit d'una trobada casual fora de l'empresa, mentre que el 8% addueix al sopar de Nadal corporatiu. A més, un 7% de les parelles van començar a sortir fruit d'una convenció i el 4%, d'un viatge de treball.Una altra dada que mostra l'estudi és la discreció de les relacions. Un 34% de les parelles van fer-ho públic des del primer moment, el 38% confessa que primer ho van portar en secret mentre que el 28% encara no ho ha explicat a la resta de companys de treball.Tot i aquestes xifres tan elevades, la relació sentimental amb un company de treball només ha estat motiu d'un canvi de feina en un 5% dels casos. El 70% de les parelles que comparteixen entorn laboral no han canviat de feina per aquest motiu. Pel que fa al 25% restant, ha decidit canviar de feina per aquest motiu.