Sis consells per ser més feliços (segons el país més feliç del món)

Dinamarca ha estat moltes vegades al capdamunt del rànquing dels països més feliços del món. És per això que Meik Wiking, habitant d'aquest estat i escriptor, es va proposar investigar quins eren els "secrets" del benestar.Després d'anys de recerca, l'autor ha publicat Lykke. En busca de la gent més feliç del món , un llibre on explica, precisament, què tenen en comú les persones més felices del planeta i quins són els factors que més influeixen en el benestar. A continuació us els resumim:- No t'obsessionis amb els diners, gasta-te'ls en viure experiències noves- Gaudeix del sentit de la comunitat i de la companyia dels qui estimes- Inverteix en la teva salut- Gaudeix de la teva llibertat- Tingues confiança en tu mateix- Sigues més amable amb els que t'envolten