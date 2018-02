VÍDEO Així canvia la nostra cara en funció de la llum

Me flipa este gif de cómo puede cambiar nuestra cara dependiendo de la luz. pic.twitter.com/lrxm3IROqT — Clara D. (@Watoreon) 3 de febrer de 2018

Us sol passar que en algunes fotos teniu la sensació de no semblar vosaltres mateixos? Doncs el més probable és que sigui degut a la llum. I és que el joc de clars i foscos quan ens fem una selfie, per exemple, pot canviar la nostra percepció.Així ho demostra un vídeo penjat a Twitter aquest febrer i que ja té més de 14.000 comparticions. Al clip es pot veure clarament com "varia" la cara d'una noia en funció de la llum a què està exposada.Així doncs, quan us tireu una foto, tingueu en compte aquest factor. Segons els experts, la il·luminació artificial sempre ha d'arribar des de dalt, per evitar ombres no desitjades. A més, també recomanen evitar el flash en les selfies, ja que pot provocar "brillantors" en el rostre d'aquells que no afavoreixen gens.