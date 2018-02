Les patates del McDonald's, el nou antídot per combatre la calvície?

La calvície podria tenir els dies comptats. Sembla que un grup de científics japonesos ha trobat la solució que evitarà a milions de persones quedar-se sense cabell -pànic que comparteixen molts homes i dones-. El professor Junju Fukuda va trobar un component químic a les patates fregides del McDonald's capaç de fer miracles.Primer ho va provar en un vas de cultiu i, vist l'èxit, ho va aplicar en rates. Al cap d'un temps ens els petits rosegadors se'ls hi va regenerar el cabell. Així ho demostra un estudi de la Universitat de Yokohama El component químic en qüestió és el dimetilpolisiloxà i és utilitzat per la cadena nord-americana perquè l’oli no bulli i faci molta espuma al fregir els productes fast food. Aquesta substància són uns "gèrmens de fol·licle pilós" que es poden injectar en el cuir cabellut.