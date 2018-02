VÍDEO El protagonista del viral de les hipoteques fixes es tatua Tabàrnia al pit

Simón Pérez es va fer famós, juntament amb l'experta, també en finances, Silvia Charro, gràcies a un vídeo en què explicaven les bondats de les hipoteques de tipus fix però hi apareixien en unes condicions poc aptes per a una anàlisi. Poc després dels fets, les seves respectives empreses, l'EIAF (Escola Internacional d'Administració i Finances), i Engel and Völkers, els van acomiadar i van decidir obrir el seu propi canal de Youtube.I s'han convertit en tot un fenomen. Tant, que per seguir cridant l'atenció, Pérez ha decidit tatuar-se la bandera de Tabàrnia al pit. En un vídeo que ha començat a córrer per les xarxes socials, hi apareix Pérez just en el moment en què li acaben el tatuatge. "Què és això?", li demana Charro. És llavors quan Pérez apunta: "La bandera de Tabàrnia!". "Capitalista i tabarnienc", afegeix mentre mostra la bandera de l'euro i les estrelles europees a l'altra banda del pit.