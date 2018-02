La peculiar versió de la banda sonora de Titanic que ha revolucionat la xarxa

El passat 19 de desembre va fer 20 anys que es va estrenar al cinema dels Estats Units Titanic. Un film de James Cameron, protagonitzat per Kate Winslet i Leonardo DiCaprio, i que ha estat un dels grans èxits de la història del setè art. La seva banda sonora, que encara perdura, va ser àmpliament reconeguda.Una música recordada pel My Heart Will Go On de Céline Dion. Un usuari ha fet la seva particular versió del tema, d'una forma molt original: amb un pollastre de goma i acompanyat d'una arpa. Ha penjat el vídeo a les xarxes socials i a Youtube ha sumat gairebé tres milions de visites en poques hores.