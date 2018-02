Tornen les Spice Girls

Les Spice Girls tornen a estar juntes. El grup es retroba per participar en un programa de televisió a la Xina, un xou de talents i un àlbum de grans èxits. Per tot això, cobraran 10 milions de lliures cadascuna (uns 11,3 milions d'euros). Així ho han confirmat diferents mitjans anglesos i elles mateixes ho han corroborat amb una imatge a través d'Instagram.Tot i això, és un retrobament descafeïnat. La condició de Victoria Beckam és que per ressuscitar a les Spice Girls no vol tornar a cantar. Tant ella com Geri Halliwell (ara Geri Horner) han deixat clar que no volen fer un Tour, perquè cadascuna té altres compromisos més enllà dels escenaris.Les noies més famoses d'Anglaterra van acabar la seva carrera el 2001 després d'anys d'èxit. Amb "Wannabe" van conquistar a milers de fans. Es van retrobar el 2007 per fer un àlbum de grans èxits i es van retrobar durant els jocs olímpics de Londres . Ara, després de gairebé vint anys faran un recordatori del què ha estat un dels grups més famosos del pop de la dècada dels anys 90.