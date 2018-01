VÍDEO Sobredosi d'espanyolitat a la Fashion Week de Madrid

Muy grande Ágata Ruiz de la Prada, sin complejos 👏👏👏 pic.twitter.com/tW7rYVRWJq — J A V I E R (@Javigs99) January 26, 2018

Himne espanyol, bandera espanyola i un teló de fons també de la bandera espanyola. I moda. Aquesta és la combinació que ha triat la dissenyadora Ágatha Ruíz de la Prada per la desfilada de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. Una de les models ha fet el pack complet i anava vestida amb la bandera mentre de fons sonava l'himne.La xarxa ha reaccionat tant a favor com en contra. D'una banda, hi ha usuaris que han celebrat que la dissenyadora "no tingui complexos" i s'atreveixi a una desfilada així, mentre que altres tuitaires han criticat l'excés de "nacionalisme" que s'ha viscut a la passarel·la.Aquí en teniu el vídeo, que s'ha fet viral a la xarxa: