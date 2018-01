Multen el restaurant de l'ensarronada del segle: 1.145 euros per quatre filets i un plat de peix

El abuso en los precios a los #turistas es el pan nuestro de cada día en #Italia

Les cobran 1.145 euros por cuatro filetes y un plato de pescado

Cuatro turistas japoneses denuncian al restaurante veneciano por la salada cuentahttps://t.co/Qxy8reVh24 pic.twitter.com/KWaCTmDcnp — CIEM - Info y Emerg (@Cieminfo) 23 de gener de 2018

El restaurant Osteria da Luca, situat al bell mig de Venècia, ha estat castigat amb una multa de 20.000 euros per cobrar un compte de 1.143 euros a quatre estudiants japonesos per quatre filets, un plat de peix fregit i dues copes de vi, segons informa el diari La Nuova Venezia.L’establiment mostra a la seva entrada la marca de qualitat “Venice Quality Food”, un logotip que atorga l’Associació d’Establiments Públics (AEPE), amb el patrocini de l’ajuntament de Venècia, per valorar els restaurants de qualitat.Els quatre turistes japonesos no es van lamentar del menjar, sinó del preu, que els va semblar un robatori. Per aquest motiu van posar la denúncia, després de la seva excursió a Venècia, a una comissaria de Bolonya, on resideixen aquests estudiants universitaris. Com a prova, van mostrar el rebut rebut de la targeta de crèdit, però no la factura fiscal, que el restaurant no els va donar, i motiu pel qual van ser multats.La multa ha estat imposada després del control realitzat per la policia local en un local que està regentat per ciutadans xinesos. No es van trobar irregularitats des del punt de vista comercial i de salut per al tancament de l’empresa.