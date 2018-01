​L'ensarronada del segle: 1.145 euros per quatre filets i un plat de peix

El abuso en los precios a los #turistas es el pan nuestro de cada día en #Italia

Escàndol a Venècia pel tracte que han rebut uns estudiants japonesos. Precisament, en una ciutat que depèn en gran part dels milers de turistes que la visiten.El cas que ha sacsejat l'opinió pública italiana ha tingut lloc en un restaurant cèntric, el Luca Sas di Zheng Cheny & C, segones explica el diari ABC . Quatre estudiants japonesos van pagar un preu desorbitat pel seu àpat: 1.145 euros per quatre filets i un plat de peix.Els afectats, com és tradicional en la cultura japonesa, van acatar l'ensarronada sense dir res. Tot i això, més tard van traslladar-se a una comissaria de Bolonya, on va presentar una denúncia per frau.La notícia va sacsejar la premsa local i un periodista del diari Il Gazzettino va decidir fer una prova per demostrar l'estafa . El reporter es va presentar a l'establiment fingint que era un turista i va pagar 82,80 euros, preu que incloïa una ampolla d'aigua de 4 euros i 10,80 euros pel servei.L'escàndol ha arribat a l'alcalde de la ciutat, Luigi Brugnaro, que l'ha qualificat com un “episodi vergonyós”. “Farem tot el possible per castigar els culpables”, ha assegurat.