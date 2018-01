​Olivia Lua, cinquena actriu de cinema per a adults trobada morta en 69 dies

Olivia Lua, en una foto d'arxiu Foto: @OliviaxLua

Olivia Lua, de 23 anys i coneguda al món del cinema per a adults com Olivia Voltatire, ha estat trobada morta aquest dissabte en un centre de rehabilitació de Hollywood, a Califòrnia (Estats Units), segons informa El País . Lua és la cinquena actriu porno trobada morta en circumstàncies estranyes en només 69 dies, des del 12 de novembre de l'any passat.De moment, la policia no ha establert cap vincle entre les cinc morts, quatre d'elles als Estats Units i una a Canadà. A més de Lua, les altres noies són: Olivia Nova, de 20 anys i que va ser trobada morta al seu domicili de Las Vegas; August Ames, de 23 anys, que suposadament es va suïcidar; Yuri Luv, de 31 anys, que va morir per una presumpte sobredosi de droga; i Shyla Stylez, de 35 anys, va morir mentre dormia.Lua havia sol·licitat a la seva productora poder fer una pausa, per ingressar en un centre de reabilitació. La família ja va mostrar la seva preocupació per la gran quantitat de medicaments que li havien prescrit els metges d'aquest centre. “Si aquests medicaments els barreges amb drogues o alcohol, et poden causar la mort”, ha dit un portaveu de l'agència on treballava l'actriu