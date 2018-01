Quan «Interviú» va celebrar els 40 anys amb un nu de Chenoa a la portada

Ahora puedes volver a tener en tus manos el primer interviú de la historia. Mira, mira... https://t.co/VY3lYW5rTR pic.twitter.com/l1P6UCDVP2 — interviú (@interviu) 30 de maig de 2016

Felicidades a @interviu por esos 40 años llenos de éxitos. Eso sí, queremos ver más desnudos masculinos. pic.twitter.com/GG6AepQMZY — Igualdad LGBT (@IgualdadLGBT) 30 de maig de 2016

La mallorquina Laura Corradini, popularment coneguda pel nom artístic Chenoa, va protagonitzar la portada de la revista Interviú en el seu quarantè aniversari. Va ser una de les portades que al llarg dels anys d'història de l'emblemàtica revista que ara el grup Zeta tancarà.En aquell moment la cantant va confessar que feia "quinze anys" que rebia aquesta proposta i, quan en va fer 40 va assegurar estar "més preparada que mai, més segura i més en calma per fer aquest nu". L'artista va aparèixer en portada ocultant els pits amb petits cristalls, dels quals "encara que siguin petits, m'agraden molt" diu Chenoa, i afegeix que: "Tinc una cintura petita i molt cul. Un cos molt sexy".En l'entrevista que acompanyava les imatges la mallorquina d'origen argentí parlava del seu disc, Soy Humana, de les seves preferències a l'hora d'escollir parella, i també de què suposa per ella iniciar una relació de parella. "S'apropen al personatge i Laura és molt més tranquil·la", explicava Chenoa. Per aquest motiu, assegurava, li "fa por lligar".