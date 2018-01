El dia de Reis, el 6 de gener, va ser especial a Valls. Com és tradició, es feia la representació dels Pastorets dirigits per Bàrbara Flores, regidora de Joventut i Acció Cívica del municipi. Però a diferència d'altres anys, aquesta vegada ha tingut un desenllaç diferent.Flores ha aprofitat que era la darrera funció d’aquest espectacle nadalenc per demanar matrimoni a la seva parella, Marta Ortega. La regidora va cantar uns versos i com era d'esperar, la Marta no s'hi va poder resistir i va dir que sí.