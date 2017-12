Un extremeny que fa 58 anys que viu a Catalunya explica per què votarà República

1)Hace unos días,en un Tuit,expliqué que mis padres extremeños de 80 años,votarían República. Fue una sorpresa ver la cantidad de likes que tuvo,así es que se lo comenté a ellos y les hizo mucha gracia saberlo. Hoy mi padre me ha dicho que quería ayudar y me ha dado esto: pic.twitter.com/UPMdrVzFOQ — Isabel (@Bettybarmar) 19 de desembre de 2017

"Fa uns dies, en un tuit, vaig explicar que els meus pares extremenys de 80 anys votarien República. Va ser una sorpresa veure la quantitat de m'agrades que va tenir, així que els ho vaig comentar i els va fer molta gràcia saber-ho. Avui el meu pare m'ha dit que volia ajudar i m'ha donat això". Aquest és el tuit de la usuària @Bettybarmar ha publicat adjuntant-hi una carta escrita a mà d'un extremeny nascut el 1936 i que fa 58 anys que viu a Catalunya.En la missiva, l'home explica els motius pels quals votarà a favor de la República en les eleccions de demà. "Així com fa 58 anys vam decidir venir a Catalunya perquè era el millor per a mi i la meva família, ara penso que votar a la República és la millor opció pel futur de la meva família", apunta en un fragment d'un text que ja acumula més d'11.000 retuits i 18 m'agrades.Podeu llegir la carta íntegra a continuació:"Soy extremeño, nací en el 1936, hace 58 años que vivo en Cataluña donde han nacido mis hijas y nietos. Vine a Cataluña con mi mujer buscando una vida mejor y más digna. Cuando de mi pueblo lo único que había conocido era miseria y la prepotencia de los señoritos que montados a caballo venían a visitarnos todos los días cuando trabajábamos en sus cortijos. Llegamos a Cataluña con mucho miedo sin saber qué encontraríamos y al cabo de pocos días me di cuenta de que allí las cosas no eran igual. Desde que llegamos trabajamos duro y nadie nos regaló nada, pero aquí los dueños de la masía nos respetaban, se sentaban a la mesa a comer con nosotros, se esforzaban en hablar castellano para que los entendiéramos y nunca nos despreciaban por ser emigrantes y asín ha sido durante todos los años que llevamos aquí viviendo. Nunca nadie nos ha menospreciado por no ser catalanes ni nos hemos sentido ciudadanos de segunda, ni tampoco nadie nos ha reprochado que no hablemos catalán. Esa es una de las cosas que tengo que reprocharle yo a ellos, que a pesar de intentar mantener una conversación seguidamente por la dificultad que tengo al hablarlo no consigo que ellos no cambien al castellano enseguida.Cuando escucho todo lo que algunos están diciendo estos últimos meses sobre Cataluña me indigna escuchar tantas mentiras, tantas barbaridades que no son ciertas. Pero me indigna todavía más que los que viven aquí se lo crean.Igual que hace 58 años decidimos venir a Cataluña porque era lo mejor para mí y para mi futura familia, ahora pienso que votar a la República es la mejor opción para el futuro de mi familia y no es que reniegue de mis orígenes, siempre recordaré de dónde vengo, pero Cataluña es la tierra que me dio la oportunidad de tener una vida mejor y (por) eso no entiendo cómo es posible que mucha gente no lo vea. gracias por todas las muestras de cariño que me dice mi hija que me mandáis por el comentari(o) que ella puso días atrás y gracias por a pesar de todos los palos, humillaciones, insultos y represión seguís firmes y decididos luchando por lo que defendéis.Los catalanes sois un gran pueblo.Yo soi uno más.Visca CataluñaVisca la R.P."