La delirant (però realista) conversa en un grup de WhatsApp que s'ha fet viral

Grupo de padres de WhatsApp (dramatización):

- Buenas tardes a todos, ha dicho la seño cómo va lo del belén del cole? No pude ir a la reunión.

- Hola.

- Sí, lo ha dicho.Que van de pastores. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de desembre de 2017

- Quién?

- Buenas tardes.

- Quién lo ha dicho o quién va de pastor?

- Mi hija no va a la excursión, está enferma.

- Quién?

- Que se mejore.

- Que se mejore.

- Que se mejore.

- El mío va de rey mago.

- Quién? — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de desembre de 2017

- Hola.

- Que se mejore.

- Quién va de rey mago?

- Mi hijo va de rey mago, me la dicho la seño a la salida.

- Que se mejore.

- Hola.

- Hagamos una cadena de oración por Kenia. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de desembre de 2017

- Esto es increíble. Mi hijo quería ir de Herodes.

- Que se mejore.

- Que ha pasado en Kenia?

- Herodes en el Belén???

- Hola a todos.

- Que se mejore. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de desembre de 2017

- Vamos a centrar el tema. A ver con qué criterio se ha elegido a los reyes magos porque mi hija quería ser rey.

- Y mi hijo Virgen María, no me fastidies Maricarmen.

- Que se mejore. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de desembre de 2017

- Si mi hija quiere ser rey mago, quién eres tú para imponer roles de género?

- Hola a todos. No me entero de lo de Kenia.

- Maricarmen, los roles de género no sé lo que son pero ya le he comprado una corona y una capa en los chinos y mi hijo va de rey mago. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de desembre de 2017

- Que se mejore.

- En Kenia no ha pasado nada, pero a ver si no podemos rezar por ellos.Hay que acordarse de la gente antes de que pasen las desgracias.

- Pero quién ha dado las directrices de los disfraces? — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de desembre de 2017

- Hola a todos. Que se mejore y qué pasa en Kenia?

- Mi hijo va de pastor también? Cuántos pastores hay? Esto qué es , Asaja?

- Mira, como no centremos el tema nos perdemos. Cómo tiene que ser el disfraz?

- Lo de los disfraces es apropiación cultural. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de desembre de 2017

- Me voy que llego tarde a trabajar.

- Por qué os habéis enfadado?

- Yo me he enfadado porque no hay directrices claras.

- Hola. Que se mejore. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de desembre de 2017

- Mi hijo tiene que ir disfrazado de keniata? No me entero.

- Alguien me hace un resumen que acabo de llegar?

- Que se mejore. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de desembre de 2017

Els grups de WhatsApp poden ser perillosos. Molt perillosos. I també caòtics. Sobretot quan està format per gent amb diferents interessos i que no solen coincidir en espai i temps en un lloc, com és el cas dels grups de xat que s'organitzen per coordinar activitats com les escolars.Ara un tuitaire que es presenta com a Juan ha retratat en un fil el que molts han identificat i que ha omplert de rialles més d'un grup real de WhatsApp, on s'han viscut situacions similars.