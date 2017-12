VÍDEO Dos experts en hipoteques descamisats i amb la mirada perduda protagonitzen el vídeo viral de l'any

Dos expertos inmobiliarios lo petan con el video viral del momentohttps://t.co/pk3oi9mnlY — Periodista Digital (@periodistadigit) 14 de desembre de 2017

Els experts en economia i finances, Simón Pérez, professor de l'EIAF (Escola Internacional d'Administració i Finances), i Silvia Charro, consultora de Engel and Völkers, han protagonitzat el que alguns ja han anomenat a les xarxes el vídeo més boig de l'any. Es tracta d'un vídeo penjat pel mitjà Periodista Digital en el marc d'un cicle d'entrevistes on consulten a diversos experts sobre alguna temàtica. En aquesta ocasió, per què canviar a una hipoteca de tipus fix.Tot fa pensar que el vídeo pot ser completament avorrit, però només cal veure'n els primers segons per adonar-se que hi ha alguna cosa més. Descamisat i despentinat ell, nerviosa, amb els ulls molt oberts i fent mirades estranyes, ella, són les característiques que es troben els que decideixen mirar-se els 8 minuts que dura. Evidentment, les xarxes no han trigat gens a reaccionar i a assenyalar possibles hipòtesis del que els hauria pogut passar. Tampoc no ha desestimat l'oportunitat de fer-ne publicitat el mateix mitjà, que ja s'atribueixen haver publicat "el vídeo viral del moment".