VÍDEO El discurs unionista de la por, al descobert en un espot alternatiu de Ciutadans

22:26 LA CARAVANA. El vers lliure d'Albano Dante Fachin se suma a la partitura independentista. L'exdirigent de Podem debuta en un acte d'ERC en l'espai on el 2015 es va presentar CSQEP i ja té previst participar en altres mítings dels republicans i la CUP amb un discurs crític amb el posicionament equidistant dels "comuns". Ho explica Roger Tugas.

22:12 ÚLTIMA HORA Ingressat el jutge de Barcelona que investiga l'1-O. El titular del jutjat número 13 va entrar a l'hospital aquest dilluns per un problema intestinal.

21:45 ​Xavier Garcia Albiol diu que l'Estat «no permetrà» que Carles Puigdemont faci cap «espectacle» si torna a Catalunya. El candidat popular visita Sabadell i fa una trobada amb militants en un bar del nord. Assegura que el president destituït viu "Matrix".

21:44 LA CARAVANA. Pilarín Bayés, una llonganissa i les «nines russes» de Junts per Catalunya. La il·lustradora, acompanyada d'un gorro inconfusible de color groc, debuta en un míting de la candidatura de Puigdemont. Per Oriol March.

21:37 ERC recupera el rol de Junqueras i Puigdemont promet tornar: duel obert pel vot sobiranista. Les enquestes projecten un ascens de la llista del president, disposat a córrer el "risc" de tornar de Brusse·les i ser empresonat si guanya el 21-D. Els republicans tornen a reivindicar la figura del vicepresident com a cap de llista i donen protagonisme a Mundó i Romeva per enfortir el missatge de Rovira. Informa Joan Serra Carné.

21:36 Xavier Domènech ataca Inés Arrimadas per captar el vot obrer: «Si guanya Ciutadans és una victòria per a Aznar». Els "comuns" adverteixen que la formació taronja és el "revers obscur" del procés independentista.

21:31 Arcadi Oliveres, a la CUP: "Ens hem precipitat. Hem de dialogar amb altres pobles d'Espanya". L'impulsor de Procés Constituent considera que l'independentisme s'ha "il·lusionat massa" i insta a "digerir i millorar" el procés.

21:01 Josep Rull lamenta la manca «d'igualtat de condicions» per tenir la llibertat d’expressió «limitada». Ho ha dit en el primer acte oficial en campanya del candidat de Junts per Catalunya al Vallès, a Sabadell.



20:48 EN DIRECTE Crits de "president, president" quan apareix @KRLS Puigdemont en pantalla a l’Atlàntida de Vic. El president de la Generalitat parla a l'acte de @JuntsXCat per videoconferència des de Bèlgica https://t.co/kReI3mv8bC pic.twitter.com/hoCn5l6b6F — NacióDigital (@naciodigital) 12 de desembre de 2017

20:48 ÚLTIMA HORA La Junta Electoral permet a Jordi Sànchez i Joaquim Forn fer campanya des de la presó. L'organisme accepta que puguin enregistrar missatges però no els autoritza a sortir al carrer.

20:46 Prohibeixen realitzar un acte de campanya de les forces independentistes a la Universitat de Barcelona. La plataforma Universitats per la República afirma que buscaran un lloc "alternatiu".

20:45 Jordi Turull, a Vic: "Vam sortir de la presó amb vestit i corbata perquè ho vam fer amb la mateixa dignitat amb la qual vam entrar a Estremera". Ho explica, des de l'Atlàntida de Vic, Oriol March.

20:44 Inés Arrimadas crida a Sabadell a "votar en massa" per fer possible "el canvi". Informa, des de la cocapital del Vallès Occidental, Pep Martí.

20:34 Eduard Pujol, des de Vic: “Ja va sent hora que ens diguin si respectaran el resultat del 21-D”. El portaveu de Junts per Catalunya compara el 155 amb un corc que “s’ho menja tot”.

20:34 Fachin debuta amb ERC: "Si no hi ha majoria independentista, guanya Rajoy, el rei i els 'piolins'". L'exdirigent de Podem avança que votarà un partit independentista i replica a Domènech que "és impossible posar l'eix social al centre sense mirar a la cara un estat que no ens deixa ser ciutadans de ple dret". Inform Roger Tugas des del casinet d'Hostafrancs.

20:13 EN DIRECTE Crits de “llibertat, llibertat” quan @JuntsXCat mostra a Vic el nou vídeo de campanya amb Jordi Sànchez i Jordi Cuixart https://t.co/kReI3mv8bC pic.twitter.com/q14KA5vkId — NacióDigital (@naciodigital) 12 de desembre de 2017

20:10 EN DIRECTE L’Atlàntida de Vic rep dempeus Jordi Turull, Eduard Pujol i l’alcaldessa Anna Erra. Els assistents omplen la sala abans que arrenqui el míting de @JuntsXCat a la capital d'Osona; informa @OriMarch https://t.co/kReI3mv8bC pic.twitter.com/qCrTwadSfy — NacióDigital (@naciodigital) 12 de desembre de 2017

20:04 Aplaudiments a Vic per a la dona de Joaquim Forn, que ha assistit al míting de Junts per Catalunya. "Gràcies per demostrar aquesta fermes", assegura l'alcaldessa de la ciutat, Anna Erra.

20:03 Fachin replica a Domènech que "és impossible posar l'eix social al centre sense mirar a la cara un estat que no ens deixa ser ciutadans de ple dret" i, tot i admetre que encara creu en l'Espanya plurinacional, afirma que "qualsevol possibilitat de parlar amb algú altre només és real si ets independent per decidir si vols parlar o no".

20:08 ENTREVISTA Xavi Milian (CUP): «Dir que el 21-D és un plebiscit és fer-nos trampes a nosaltres mateixos». El cap de llista per Tarragona dels cupaires afirma que faran el boicot a la legislatura si el nou Govern no treballa per la República. Defensa que amb la llista unitària el bloc independentista no tenia més possibilitats d'aconseguir la majoria i ho exemplifica amb els resultats del 27-S. El reusenc considera que si realment es vol aconseguir un posicionament de la comunitat internacional, cal actuar i això només passa per la unilateralitat.

20:02 Fachin admet l'estranyesa del fet que estigui en un acte d'ERC però arrenca els aplaudiments dels assistents quan clama que "ja n'hi ha prou de ser súbdits d'una dictadura hereva del franquisme".

20:02 Tot a punt a l’Atlàntida de Vic perquè comenci el míting de Junts per Catalunya. Estrenen un nou vídeo amb Jordi Sànchez i Joaquim Forn com a protagonistes.

19:55 El PP es resigna a ser la crossa de Ciutadans. Xavier García Albiol va iniciar la campanya a la cua en les enquestes i el PP es conformaria amb millorar tímidament els resultats del 2015. El candidat popular limita les seves aspiracions a ser "vicepresident amb Iceta o Arrimadas".

19:47 Alfred Bosch defensa que qui es mereix "més confiança són aquells que es queden al peu del canó, que donen la cara, que no es mouen del seu lloc", en referència a Oriol Junqueras, en contraposició amb Carles Puigdemont, que va marxar a Brussel·les. Informa Roger Tugas. EN DIRECTE @AlfredBosch defensa que qui es mereix "més confiança" són aquells que "es queden al peu del canó, que donen la cara, que no es mouen del seu lloc", en referència a @junqueras i en contraposició amb @KRLS Puigdemont https://t.co/kReI3mv8bC pic.twitter.com/GK9ZRt2wQz — NacióDigital (@naciodigital) 12 de desembre de 2017

19:21 EN DIRECTE L'exdiputat Jordi Cañas reapareix al míting que @CiutadansCs fa aquest vespre a Sabadell; informa @PepMartiVall https://t.co/x5lfAVaMRl pic.twitter.com/iAmiZ0J97b — NacióPolítica (@naciopolitica) December 12, 2017

19:16 La Junta Electoral obliga l'Ajuntament d'Olot a retirar la pancarta dels presos polítics. A requesta del partit Ciutadans, que no té representació al consistori ni cap candidat a la comarca en els pròxims comicis. El batlle acata l'ordre, però penjarà el llençol a can Joanetes cada cop que hi hagi una concentració solidària amb els empresonats.

19:11 La jutge de l'1-O de Fonollosa dona la volta a la denuncia de l'Ajuntament i imputa l'alcalde. Eloi Hernàndez ha estat citat a declarar el 8 de gener en condició d'investigat "per desobediència" al jutjat d'instrucció 2 de Manresa.

19:06 EN DIRECTE Un grup de persones amb llaços i bufandes grogues "espera" @InesArrimadas, que intervé en un míting a la Fira de Sabadell https://t.co/kReI3mv8bC pic.twitter.com/kYK4GuioMp — NacióDigital (@naciodigital) 12 de desembre de 2017

19:04 ÚLTIMA HORA La Junta Electoral dona la raó al PP i troba excessiva la cobertura de TV3 de la manifestació a Brussel·les. La cadena recorrerà contra la decisió.



18:45 CRÒNICA JxCat esquiva la pressió d'ERC per nomenar un candidat alternatiu a Puigdemont. El president sosté que tornarà a Palau si guanya les eleccions i la candidatura insisteix que l'únic motiu per anar a les eleccions és "restituir" l'executiu. Per Oriol March.



18:34 LA CARAVANA. La CUP es corda el «cinturó roig». El partit de l'esquerra independentista dedica la meitat dels mítings de la campanya a l'àrea metropolitana, una de les zones més importants de captació de vots; la contracrònica d'Aida Morales.

18:05 ÚLTIMA HORA El Tribunal de Comptes ordena embargar preventivament la casa d'Artur Mas. El tribunal també demana que s'embargui la meitat d'un immoble d'Homs a Taradell i les finques d'Ortega a Barcelona, Rigau a Ribes de Fresser, i una propietat de Jordi Vilajoana, excàrrec del Govern.

17:20 INTERACTIU Desplegar la República o acabar amb el procés? «Juga» amb els programes dels partits del 21-D; per Sergi Ambudio i Bernat Surroca.

16:27 Iceta avala Parlon i acusa Puigdemont d'"obrir la porta a la violència". En un acte amb el món local, el regidor socialista a l'Ajuntament de Barcelona Jaume Collboni destaca que Cs no tenen "ni punyetera idea" del que és governar i acusa als comuns de "riure les gràcies" a l'independentisme.

14:58 LA CARAVANA Inés Arrimadas parla davant d'un empresariat que majoritàriament "vota" Miquel Iceta; La contracrònica de Pep Martí de la campanya de Cs.

14:49 TVE haurà de compensar la CUP pel veto de propaganda electoral en favor dels presos. La Junta Electoral provincial dicta una resolució positiva per al partit de l'esquerra independentista.

14:46 De denunciar amenaces d'independentistes a «Espejo Público» a participar en mítings de Ciutadans. Les noies que van obrir la polèmica sobre amenaces a la UAB ja no s'amaguen rere les càmeres del programa de Susanna Griso.

14:10 Miquel Iceta exhibeix el múscul municipalista del PSC i reclama no dividir el país «en dos blocs». El candidat diu que no es «resigna» davant d'uns comicis polaritzats en un acte amb els principals dirigents socialistes del món local. Informa Esteve Plantada.

13:47 La CUP denunciarà a Europa la «violència institucional» de l'Estat contra el procés. Informa Aida Morales. L'exdiputada cupaire Mireia Vehí anuncia que la formació presentarà a Ginebra l'Informe Minotaure del 78, per relatar la repressió de l'Estat davant de les principals organitzacions de drets humans.

13:42 LA CARAVANA Albiol no podrà portar Rajoy a passejar per Badalona (de moment). El partit envia per error l'agenda del candidat a la premsa i La Moncloa suspèn la visita del president espanyol al mercat de Llefià per motius de seguretat.

13:37 ​Jordi Turull, molt contundent amb Miquel Iceta: «Mentre ell ballava, nosaltres érem emmanillats», informa Albert Segura. El conseller ha participat en un acte de campanya aquest dimarts a Sabadell.

13:36 Sáenz de Santamaría: "Som el partit el qual confia la gent quan les coses estan difícils i ara, a Catalunya, les coses estan difícils. Aquesta és la nostra èpica". I afegeix: "És inadmissible, el programa més anticatalà de la història de Catalunya és el procés, la independència".