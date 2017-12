VÍDEOS Aquestes són les cançons més escoltades d'Spotify aquest 2017

Com cada any per aquestes dates, la plataforma de música per streaming Spotify elabora un rànquing amb les cançons que més reproduccions han obtingut. Tot i que la peça més escoltada és Shape of you d’Ed Sheeran, s’ha de tenir en compte les versions de Despacito.L’original, de Luis Fonsi, ocupa la tercera posició, mentre que la versió amb Justin Bieber és la segona en el rànquing. Per tant, en conjunt es podria considerar que ha estat la més escoltada. En quarta posició hi ha Chainsmokers amb Something just like this.D’altra banda, la plataforma també destaca que l'artista femenina més escoltada de l'any ha estat Rihanna. En la categoria masculina, Ed Sheeran. Per obtenir aquests resultats, Spotify suma totes les reproduccions de totes les cançons que té cada artista.