​VÍDEO Una altra pífia amb l'himne espanyol, ara al mundial d'halterofília

El Campionat del Món d'Halterofília d'Anaheim, a Califòrnia (Estats Units), ha viscut un altre moment surrealista amb l'himne espanyol. I ja en van uns quants.Lydia Valentín, que va guanyar tres medalles d'or, va pujar al podi. En aquest moment, quan tothom esperava escoltar l'himne espanyol, l'organització es va equivocar de cançó, la qual cosa va irritar l'esportista. La imatge de la campionat negant amb el cap i el públic espanyol protestant ha estat la imatge del dia.Al final, l'organització va rectificar i va posar l'himne espanyol. Això sí, amb una melodia diferent de l'habitual.“Estava superemocionada, perquè estava allà, al primer esglaó d'un Mundial. Volia escoltar l'himne, ho estava desitjant i, de sobte, no va sonar. Em vaig quedar com 'no pot ser veritat'”, diu Valentín, en unes declaracions que recull El Periódico No és la primera vegada que hi ha errades amb l'himne espanyol en una cerimònia esportiva. Recordem les pífies de l'organització del Giro d'Itàlia, amb Alberto Contador, i al mundial de bàdminton de Yakarta, amb Carolina Marín.