Les raons que expliquen perquè és perjudicial endur-se el mòbil al llit

El mòbil s'ha convertit en una extensió més del nostre cos i som molts els que ens l'emportem a tot arreu. Fins i tot al llit o al lavabo. Però atenció perquè diferents experts han alertat dels efectes negatius que ens pot provocar portar el mòbil a l'habitació i, concretament, a dins del llit. Allò que fem molts d'anar a dormir i fer una última repassada a Instagram, per exemple, pot ser perjudicial. T'expliquem per què.



Problemes per dormir



Segons dades de la Fundació Nacional del Son d'Estats Units, els desordes del son han augmentat una mitjana del 12% cada any des del 2008. Unes xifres que coincideixen amb la popularització i l'ús dels smartphones. I què hi té a veure el mòbil amb que la gent dormi malament?



Un 75% dels espanyol s'emporten el mòbil a l'habitació quan van a dormir i d'aquests, 8 de cada 10 no el posen en mode avió ni l'apaguen. Això fa que es generi un estat d'alerta inconscient perquè estem pendents al llarg de la nit del mòbil. Sabent que no està parat, el nostre cervell interpreta que pot arribar una trucada, un missatge, una notificació... I no descansa adequadament perquè ens manté amb un son poc profund.



Però no només això, la llum que emeten les pantalles i que la majoria de gent és l'últim que mira abans d'anar a dormir enganyen el nostre cos que interpreta que és de dia. Els senyals lluminosos de la pentalla fan que s'activi la producció de cortisol —una hormona que ens fa està desperts durant el dia— quan, en realitat, hauria de fabricar melatonina que és l'hormona de la son que ens ajuda a dormir.



La recomanació és senzilla. Deixar el mòbil fora de l'habitació i tornar a fer servir despertadors que no siguin el mòbil. Amb això es descansaria molt millor.



Possibilitats d'incendi



No és habitual que el mòbil provoqui un incendi, però s'ha comprovat que des que hi ha smartphones, els bombers han hagut de fer sortides per apagar focs que han estat provocats per mòbils i tablets que estaven a sota el coixí mentre s'estaven carregant. Fet que provoca un escalfament del dispositiu que, si li sumem un coixí al damunt, pot acabar cremant-lo i provocant un incendi. Així que, com a mínim, no carreguis el mòbil al llit i a sota un coixí o una manta.



Arrugues i «papada»



La posició d'estar estirat al llit i mirant el mòbil és fàcil d'imaginar-la perquè tots l'hem fet. Els metges expliquen que és una molt mala postura que ens obliga a fer un angle molt pronunciat amb el coll. Les conseqüències poden ser dolors cervicals i a l'esquena i l'aparició d'arrugues i augment de la papada en edats molt joves provocades per aquesta mala posició.



Un paradís de bacteris



S'ha demostrat que en un mòbil hi ha 600 bacteris, 30 vegades més dels que hi ha a la teva tassa del vàter. Com pot ser? Tothom neteja més sovint el vàter perquè pensa que és una zona on n'hi poden haver més. En canvi, el mòbil és menys habitual que el desinfectem quan seria convenient fer-ho un cop a la setmana, ja que ens l'emportem a tot arreu i el deixem damunt de moltes superfícies plenes de bacteris. I recordem que després ens els posem a la galta quan algú ens truca...