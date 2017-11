Se sotmet a més de 50 operacions estètiques per ser com Angelina Jolie

Una publicación compartida de سحرتبر..!👾✌🏻 (@sahartabar_official) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 12:08 PDT

El fanatisme no té límits. El millor exemple d'aquesta afirmació és una jove que s'ha convertit en tendència a Instagram. Criticada i admirada a parts iguals, el seu nom a la xarxa social és Sahar Tabar, afirma que té 19 anys i que és d'Iran. Compta amb gairebé 500.000 seguidors i ha mogut cel i terra per ser com Angelina Jolie, de la qual es considera la seva "major fan".Segons informa el diari Al Arabiya i recull el portal Cribeo de La Vanguardia , s'ha sotmès a més de 50 operacions quirúrgiques i estètiques i, a més a més, segueix una dieta extremadament estricta per no passar dels 40 quilos de pes.