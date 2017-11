Mor l'home que va inspirar l'«Ice Bucket Challenge»

Va ser un dels primers reptes que es va viralitzar i va acabar esdevenint un fenomen mundial de masses. Donald Trump, Shakira, Bill Gates, Barack Obama, Lady Gaga i una llarguíssima llista de celebrities internacionals van participar a l'Ice Bucket Challenge, la campanya solidària a favor de l'Esclerosi Lateral Amiotròfia (ELA).Anthony Senerchia Jr., qui va inspirar el repte que consistia a tirar-se un cubell d'aigua gelada per sobre, va morir aquest passat dissabte, segons informa TIME . Va lluitar els últims 14 anys de la seva vida contra aquesta malaltia.L'ELA és una malaltia neurodegenerativa que, progressivament, debilita la musculatura, condueix a la pèrdua de la mobilitat de braços i cames i provoca grans dificultats per desenvolupar les necessitats bàsiques d'un ésser humà com respirar i tragar.Antonhy Senerchia Jr. va ser una inspiració per a molts malalts d'ELA i va aconseguir recaptar més de 200 milions de dòlars (uns 170 milions d'euros) amb l'Ice Bucket Challenge.