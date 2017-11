Una mare vol prohibir el conte de «La bella dorment» per parlar d'abusos sexuals

Una imatge de «La bella dorment» Foto: Wikicommons

La bella dorment, un dels clàssics de Disney, es troba en entredit. Una mare britànica ha decidit que no és “apte” per a tots els públics. Es tracta de Sarah Hall, que ha denunciat l’escola del seu fill de 6 anys perquè el currículum del curs hi ha inclòs el conte protagonitzat per una princesa que s’enamora d’un príncep i acaba dormint durant 100 anys. L’home la busca i l’acaba despertant amb un petó d’"amor veritable".En declaracions al mitjà britànic Metro , Hall apunta que no veu clar que el príncep besi Aurora sense el seu consentiment mentre dorm, tot considerant-ho "un missatge sexual inapropiat". "Crec que és un tema essencial en la història de La bella dorment sobre el comportament sexual i el consentiment", reflexiona."No penso que traient de la circulació llibres com La bella dorment estigui bé. Realment penso que seria un bon recurs per nois més grans, perquè podria donar peu a una conversa sobre això, sobre el consentiment i com la princesa es podria sentir", diu Hall, tot afegint que està "realment preocupada" i demana una reunió per conèixer si és un material adaptat.