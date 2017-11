​La llegenda del Yeti s'ensorra

Un estudi d'ADN amb nou suposades mostres del Yeti, la criatura de llegenda de les muntanyes del Nepal i el Tibet, ha revelat que corresponen a ossos de diverses espècies que habiten a la regió.El Yeti, conegut com l'abominable home de les neus, ha protagonitzat tota classe d'històries que s'han passat en generació en generació, basades en presumptes albiraments i petjades de la criatura, una mescla d'humà i primat.La investigació, que es publicarà a Proceedings of the Royal Societty B , va analitzar nou espècimens Yeti, gràcies a mostres d'ossos, dents, pell, pèl i excrements recollits a l'Himalaia i l'altiplà tibetà, conservats en museus i col·leccions privades. D'aquests, un va resultar ser d'un gos i els altres vuit d'ossos negres asiàtics i ossos bruns.“Les nostres troballes suggereixen fortament que els fonaments biològics de la llegenda del Yeti es poden trobar en els ossos locals i el nostre estudi demostra que la genètica hauria de ser capaç de solucionar altres misteris similars", afirma en un comunicat la científica líder del grup Charlotte Lindqvist, professora associada de Biologia a la Facultat d'Arts i Ciències de la Universitat de Buffalo, als Estats Units.L'equip de Lindqvist no és el primer en investigar l'ADN del Yeti, però els projectes anteriors es van realitzar amb anàlisis genètiques més simples, la qual cosa va deixar qüestions importants sense resoldre. “Aquest estudi representa l'anàlisi més rigorós fins a l'actualitat de mostres de les quals es sospitava que provenien de criatures anòmales o homínides mítiques”, escriu Lindqvist i els seus coautors en el document.