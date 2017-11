Una mare ensenya al seu fill petit a cantar l'himne del Reial Madrid. El nen segueix la cançó i al final demana al petit de quin equip és. La resposta no és la que esperava escoltar.Tot i que es va enregistrar fa dos anys, aquest és l'últim vídeo viral de WhatsApp, tal com ha recollit la Cadena Ser. El final de la gravació no agradarà als “merengues”.I és que els nens, tan espontanis sempre, no menteixen mai.