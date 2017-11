El príncep Enric d'Anglaterra anuncia el seu compromís amb l'actriu Meghan Markle

The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince Harry to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/zdaHR4mcY6 — Clarence House (@ClarenceHouse) 27 de novembre de 2017

Boda a la vista. La reina d'Anglaterra, Isabel II, veurà, per fi, com tots els seus fills passen per l'altar. El darrer solter de la família reial més famosa del món, el príncep Enric, de 33 anys, ha anunciat el seu compromís amb l'actriu Meghan Markle, tres anys més gran que ell. Després d'un any de relació, Harry i la protagonista de la sèrie Suits han decidit fer el pas i unir-se en matrimoni.Segons ha anunciat el perfil oficial de Clarence House, la residència del príncep Carles, la boda se celebrarà durant la primavera de l'any vinent i, mentrestant, la flamant parella viurà a Nottingham Cottage, dins del mateix palau de Kensington.No és el primer matrimoni de Meghab Markle, que està divorciada. Això, però, no ha estat un impediment per a la reina Isabell II, que ha donat el seu vistiplau. Segons informen des de la casa reial, la parella es va prometre a Londres a principis de novembre.