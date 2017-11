VÍDEO Rufián deixa en fora de joc Echenique sobre la possibilitat d'un referèndum pactat

@gabrielrufian destapa l'engany del referèndum pactat de Podemos y Colau. Més clar impossible! pic.twitter.com/0xV0moQEXu — Mark Serra #RepCAT🎗 (@mkserra) 25 de noviembre de 2017

El diputat d'ERC, Gabriel Rufián, ha deixat en fora de joc el líder de Podemos, Pablo Equenique, sobre un possible referèndum pactat entre Catalunya i Espanya.En el marc d'un debat al programa Preguntes Freqüents, de TV3, el republicà li ha anat desmuntant l'argument a Echenique sobres les vies que té ara mateix Catalunya per acordar una votació vinculant sobre la independència; "Amb Rajoy es pot pactar, amb Sánchez es pot pactar, amb Rivera es pot pactar, amb el Tribunal Constitucional es pot pactar?", ha dit Rufián tot fent una lletania de preguntes que han estat poc rebatudes per Echenique, que ha reconegut que no es pot arribar a cap acord amb els actors polítics citats pel diputat d'ERC. "Amb ningú!", ha conclòs Rufián, que ha rebut els aplaudiments del públic.