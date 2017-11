Un regidor de Badalona explica qui és la «gent normal» que Albiol vol a TV3

La seva primera decisió va ser fer un ERO per acomiadar 21 dels 66 treballadors de @bdncom Acomiadaments completament polítics que anàven en línia d’externalitzar producció a empreses afins a la FAES i perdre control públic #Badalona https://t.co/cBo1dKlhMn — Jose Téllez (@JosepTellez) November 25, 2017

El líder del PP de Catalunya i candidat per Barcelona a les eleccions del 21-D, Xavier García Albiol, ha tornat a carregar contra TV3 i ha assegurat que proposaran tancar la televisió publica per tornar-la “amb gent normal i que sigui plural”. El regidor de Badalona en Comú, José Téllez, ha respost revelant qui és aquesta "gent normal" que Albiol voldria a TV3.I ho ha fet recordant la gestió que el líder del PP a Catalunya va fer dels mitjans municipals Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat de Badalona. En aquest sentit, Téllez ha explicat que Albiol va situar al capdavant de Badalona Comunicació Alberto F. Saltiveri com a gerent, personatge que el regidor qualifica d'"ultra de la FAES".El regidor també detalla que una de la seva primera decisió va ser "fer un ERO per acomiadar 21 dels 66 treballadors de Badalona Comunicació" per "externalitzar producció a empreses afins a la FAES".