La «súper-oferta» d'un poble suís per aconseguir més veïns

L'èxode del món rural cap a les grans ciutats o el seus voltants està deixant despoblades petites localitats. Aquestes han de trobar maneres de subsistència i garantir un futur als seus habitants. Doncs, més o menys en aquesta situació es troben a Albinen, un petit poble al sud-est de Suïssa, amb poc més de 200 vilatans.Una localitat idíl·lica als Alps, on les cases s'utilitzen de vacances i la marxa recent d'unes famílies, amb vuit nens provocarà el tancament de l'escola. Per tal d'augmentar la població, s'ha proposat oferir 21.500 euros per cada adult que s'hi instal·li i 8.500 per cada criatura, tal com informa el diari britànic The Independent Tot i així, no és un xec amb blanc. Les condicions són, ser menors de 45 anys i el compromís d'estar un mínim de deu anys, a més de comprar o construir una casa per valor de 160.000 euros. En cas d'incomplir aquests acords, s'hauran de tornar els diners rebuts. La idea, però, i com mana al país helvètic, es decidirà votant.