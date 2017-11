VÍDEO Espectaculars imatges del popular escalador Chris Sharma a la Noguera

Chris Sharma és una eminència en el món de l'escalada. El californià és el protagonista d'un vídeo, per la firma de moda Ralph Lauren, en el que posa de relleu aquest esport. "Escalar és el meu ritual", diu en l'espot. Doncs, les muntanyes que hi apareixen amb ell grimpant són de Sant Llorenç de Mongai.Espectaculars imatges i que mostren la bellesa d'aquesta zona. Precisament, Sharma, establert a Lleida, admetia que Catalunya era actualment "el lloc de trobada per als principals escaladors". L'americà ha participat en l'acte publicitari de la saga The Red Series que promociona productes de l'empresa nord-americana.