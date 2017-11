VÍDEO Espectacular videoclip amb més de 500 impressores sincronitzades

[youtube]http://www.youtube.com/watch?time_continue=223&v=LgmxMuW6Fsc[/youtube]La banda americana OK Go, que es va fer popular amb el videoclip en el que els quatre membres del grup ballaven muntats sobre diverses cintes de córrer , ha tornat a sorprendre amb una altra posada en escena espectacular. Aquesta vegada, han fet servir 567 impressores i molt de paper.En el mateix videoclip avisen que l’han reciclat i ho han lliurat a Greenpeace. El títol de la cançó és Obsession i aprofiten els centenars d’impressores, posades unes sobres les altres, per generar diversos efectes, crear diferents ambients i jugant amb els colors impresos.