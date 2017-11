Una nova il·lusió òptica que, de ben segur, et farà parar boig. Una fotografia de l'Himàlaia s'ha tornat viral. L'autora, Inger van Dyke, assegura que hi surt un lleopard de les neus. Ara bé, l'animal és gairebé impossible de detectar. Hi és, no es tracta d'un fake, però aquesta raça de felí fa gala en la instantània recuperada pel periodista Matt Jarvis a Twitter de la seva impressionat capacitat de lideratge."De bojos. Troba el lleopard", repta Jarvi en una piulada que s'està expandit per les xarxes socials. El portal web Verne ens anima a detectar-lo i, per aquells desconfiats, també ens facilita la resposta.