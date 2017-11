Troba el seu cotxe 20 anys després d'haver oblidat on el va aparcar

Un ciutadà alemany ha recuperat un cotxe que va perdre fa 20 anys, després d'haver-se oblidat durant tot aquest temps d'on l'havia aparcat, segons ha publicat el diari Augsburguer Allgemeine i tal com recull el diari Regió7 Els fets van passar a la ciutat alemanya de Frankfurt i el protagonista de la història és un conductor que fa dues dècades va aparcar el seu cotxe i després no va ser capaç de trobar-lo.En un primer moment, va pensar que li havien robat i va denunciar la desaparició. El vehicle, però, no va aparèixer i es va donar per perdut.Ara, 20 anys després, aquest conductor ha rebut la notificació de la sorprenent troballa del cotxe. El vehicle ha estat durant tot aquest temps aparcat al mateix lloc on l'havien deixat l'any 1997, en un garatge d'un edifici industrial.La troballa ha estat possible perquè aquesta vella nau industrial ha estat enderrocada. En qualsevol cas, el propietari del cotxe, de 76 anys, no ha tingut altra opció que enviar el cotxe al desballestament, ja que es trobava en un estat deplorable.