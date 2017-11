La implacable crítica de Carmen Lomana a la reina Letizia pel seu «look»

Con todo mi respeto @CasaReal a Leticia una Reina no pude ir a unos premios de periodismo con minifalda de vértigo,y tirantes como si fuese a una Disco. Ella no es una "It Girl".Protocolo debería guiarla,no tiene conciencia de la institucion que representa pic.twitter.com/GT0VCiUrWG — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 23 de novembre de 2017

La reina Letizia viu sotmesa a crítiques des que va fer el salt del periodisme televisiu a la reialesa espanyola. Com a figura pública, la seva vida està a mercè de l'opinió de la ciutadania. De vegades, doncs, l'esposa de Felip VI ha d'aguantar dures acusacions. La darrera li ha etzibat Carmen Lomana.La col·laboradora de diversos programes de televisió critica amb contundència el vestit que la reina va dur a la cerimònia d'entrega dels premis Francisco Cerecedo de periodisme. A Twitter, on té més de 200.000 seguidors, Lomana cita el compte oficial de la Casa Reial i, "amb tot el respecte", subratlla que Letizia "no té consciència de la institució que representa".A la gala, la monarca va lluir un vestit curt blanc amb tirants negres, el qual va escandalitzar la celebrity i tertuliana, que no es va poder estar de remarcar que la reina d'Espanya no ha d'anar a uns premis de periodisme "amb minifaldilla de vertigen i tirants com si anés a la discoteca". "Ella no és una It Girl", conclou.