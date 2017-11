Oli de cuina reciclat: l'element que revolucionarà el futur de l'aviació?

La tecnologia avança a una velocitat vertiginosa. Cada dia hi ha nous invents que, per surrealistes que puguin semblar, obren les portes a nous horitzons de cara al futur. L'ésser humà fa temps que està a la recerca d'alternatives als combustibles tradicionals -bàsicament, perquè tenen els dies comptats-. Ara, una aerolínia xinesa pot haver donat amb la clau de volta per substituir el querosè, el fuel convencional dels avions.



Un vol de l'empresa Hainan ha completat el trajecte de Pequín a Chicago aquesta setmana utilitzant com a combustible exclusivament oli de cuina reciclat. Això no ve de nou, ja que la companyia fa anys que treballa en aquesta branca. Els enginyers de l'empresa apunten que, barrejat amb l'habitual, contamina entre un 50 i un 80% menys i, a més a més, asseguren que dona més garanties de seguretat.



El procés és simple -tot i que, ara per ara, és molt car-: es recull l'oli fet servir dels restaurants, es recicla, es refina i s'adequa per al seu ús. Fora d'Àsia, la companyia alemanya Lufhtansa també ha temptejat aquest terreny. De fet, va ser la primera a portar passatgers el 2011 amb aquesta fórmula.