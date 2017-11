​VÍDEO La inesperada aparició que aixafa el millor enquadrament

‼️Es pot tenir més mala sort en un rodatge?

“Es pot tenir més mala sort en un rodatge? Busques el millor enquadrament...Plantes la càmera... Esperes pacientment l'acció... I et passa això”. Són les paraules del periodista de TV3 Lluís Caelles, que ha acompanyat amb un vídeo sorprenent al seu Twitter.A les imatges hi apareix l'estadi Georgia Dome, d'Atlanta, a punt per a la seva demolició. El periodista ha posat la càmera i té l'enquadrament perfecte per enregisrar l'enderroc. Ha estat més de 40 minuts esperant el moment i..., quan arriba, surt un convidat inesperat: un autobús que circulava per la zona i es posa just al davant i no permet gravar les imatges.Les paraules del periodista enfurismat, millor no traduir-les.