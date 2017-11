Whatsapp modificarà la manera de fer les notes de veu

Són molts els que habitualment envien notes de veu a través de WhatsApp per no haver d'escriure, ja sigui perquè caminen o simplement per mandra. Ara, la companyia els facilitarà la vida, ja que no s'haurà de mantenir premuda la icona del micro per gravar-ne una. Segons explica el portal especialitzat en tecnologia WABEtainfo, la companyia treballa en un nou mètode on no s'hagi de mantenir clicat el botó al llarg de tota la nota d'àudio.



De fet, tot fa pensar que s'inspiraran —per no dir copiaran— en la manera que ho fa Telegram i que és la següent: En el moment de clicar la icona del micro per gravar una nota de veu, apareixerà un cadenat. Si llisquem el dit fins al cadenat, podrem deixar d'aguantar la icona perquè la nota de veu seguirà gravant. Un cop hàgim dit tot el que volem, clicarem el quadrat vermell per posar stop a la gravació i tot seguit s'enviarà la nota.



Un gran avantatge que serà molt útil és que és durant la gravació d'una nota d'àudio amb el sistema que acabem d'explicar, l'usuari podrà navegar per la conversa per llegir missatges que es troben més amunt si els necessita per fer-hi referència. El que no es podrà fer és gravar una nota de veu i escriure un missatge al mateix temps.