Quant val el teu Instagram?

Alguna vegada t'has preguntat quant t'hauria de pagar una marca si volgués anunciar alguna cosa al teu Instagram? Quant podries cobrar per fer un post, per exemple? Utilitzar les xarxes socials s'ha convertit ja en una professió que pot arribar a convertir-se en una font d'ingressos molt important en els casos de les persones que tenen una gran número de seguidors.La publicitat a través de persones influents —perquè tenen un gran nombre de seguidors—, i d'aquí el nom d'influencers, ja és una opció habitual de les grans marques per arribar al seu públic objectiu. De fet, es calcula que el 48% de les agències de publicitat encarregades d'elaborar les campanyes de publicitat tenen pensat centrar més esforços i diners a contractar influencers al llarg d'aquest any i el proper.Però com es pot calcular quant val penjar una foto? El portal Inkifi.com ha creat una aplicació online que et diu el preu que hauria de cobrar per un post l'usuari d'Instagram que li escriguis. D'aquesta manera podràs comparar quant val un post teu i quant es paga per un post de comptes amb una gran quantitat de seguidors. Cal dir que cadascun dels influencers té les seves taxes però en aquest enllaç podeu calcular una orientació del que us pagarien.