VÍDEO L'últim intent del Gran Wyoming per reconciliar Catalunya i Espanya

El Gran Wyoming, Gonzo, Sandra Sabatés, Thais Villas y Dani Mateo han sacsejat les xarxes socials amb el nou videoclip que han presentat a El Intermedio , una versió actualitzada de la cançó Amics per sempre de Los Manolos. La lletra, un xic diferent de la que va triomfar a les Olimpíades de Barcelona de 1992, proposa mantenir l'amistat entre Espanya i Catalunya.“Amigos para siempre, desde Huelva a Cadaqués”, diu la cançó. "No, que España no es sólo del PP, ni Cataluña se reduce al tres per cent", continua.Els membres de l'equip d'El Intermedio s'han vestit amb els llampants trajos de colors que van acompanyar la cançó, ara fa més de 25 anys. La melodia, però, continua essent tant enganxosa com llavors. Ho podeu comprovar al vídeo de sota.