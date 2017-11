Julian Assange desmunta un atac d'«ABC» contra ell i el procés català

22:45 PRIMÍCIA ERC reserva sis dels nou primers llocs de la candidatura per a independents. A més de Romeva i Comín, els republicans situen la jove escriptora Jenn Díaz en vuitena posició per Barcelona i reserven la quarta, sisena i novena per a altres fitxatges. Informa Roger Tugas.

22:19 Albano-Dante Fachin impulsa Som Alternativa per «trencar amb el règim del 78». L'exsecretari general de Podem Catalunya sosté que "dividir entre independentistes i no independentistes és assumir el relat del bloc del 155"

21:40 El govern espanyol classifica com a «secret d'Estat» el desplegament policial a Catalunya. El Ministeri de l'Interior rebutja respondre preguntes sobre les operacions de la policia espanyola contra el procés català.

21:09 CANAL MADRID El govern espanyol, temptat de buscar munició electoral als calaixos de la Generalitat. Anàlisi de Roger Pi de Cabanyes: «La Moncloa necessita que l’independentisme perdi la majoria absoluta per apuntar-se la victòria davant la seva opinió pública, i no escatimarà esforços per nodrir els partits que han de fer possible aquest objectiu».

20:14 Tres espanyolistes que tornaven de Manresa envien a l'hospital un veí de Castellgalí. El ferit ha estat traslladat a l'hospital de Manresa amb una ferida de tall al pòmul.

19:56 L'ANC de Berga denuncia ratllades als cotxes dels berguedans que van assistir a la manifestació de Barcelona aquest dissabte. L'entitat afirma que condemna "qualsevol tipus de violència" i demana la col·laboració ciutadana.

19:11 L'advocat de Puigdemont i diversos consellers del PDECat afirma que els presos polítics poden ser alliberats «en pocs dies». Jaume Alonso-Cuevillas recorda que "cada nit dormida a la presó ha estat una ignominiosa injustícia".

18:44 Anna Gabriel: «La nostra veu serà clau davant d'aquells qui es diuen sobiranistes però en canvi no tenen cap problema en dir 'ni DUI ni 155'. Com es pot equiparar l'acció d'un estat autoritari feixista amb els resultats d'un referèndum?»

.@AnnaGaSabate: «A partir del 22-D, el compromís és donar cos a la materialització de la República, a l'inici del procés constituent, a l'aturada del 155 i a la sortida dels presos de la presó»

Núria Gibert (@cupnacional): «Volem que la República sigui una garantia de conquerir drets. Volem avançar i fer camí amb tots aquells qui reconeguin el resultat de l'1-O»

18:34 Núria Gibert (CUP): «Volem que la República sigui una garantia de conquerir drets. Volem avançar i fer camí amb tots aquells qui reconeguin el resultat de l'1-O».

18:34 Núria Gibert, sobre la decisió de la CUP de participar al 21-D: «No volem retornar a cap pantalla passada en què es demani 'llibertat, amnistia i estatut d'autonomia'. L'ambició ha de ser una de les nostres banderes».

18:02 VÍDEO TVE posa a Puigdemont la música de «L'exorcista». El programa "Informe Semanal" posa la banda sonora de la pel·lícula de terror de fons a unes declaracions del president de la Generalitat.

17:28 Procés Constituent i Dante Fachin apunten a sumar-se a la llista de la CUP. La formació de Teresa Forcades decideix en assemblea "incorporar-se a una candidatura de l'esquerra rupturista catalana".

Rabell carrega contra el trencament del pacte de govern a Barcelona: "Ha estat una consulta condicionada". El portaveu de CSQP titlla la votació de "paperot demagògic" destinat a avalar "una decisió de ruptura presa d'antuvi".

16:58 ÚLTIMA HORA La CUP decideix en assemblea concórrer als comicis «il·legítims» del 21-D. La formació ha decidit "liderar una candidatura el més àmplia possible, clarament rupturista, independentista i d'esquerres", opció votada pel 64,05% dels assistents. Informa Esteve Plantada.

16:46 Serret, Comín i Ponsatí criden als catalans a «no defallir» i participar al 21-D. Els tres consellers participen amb un miler de persones a Brussel·les en una manifestació en suport dels presos polítics.

15:53 Sectors dels «comuns» qüestionen el trencament amb el PSC a Barcelona. Lluís Rabell afirma que la consulta a les bases del partit d'Ada Colau estava "condicionada" per "vestir una decisió de ruptura presa d'antuvi". Raimundo Viejo hi veu evasió de la "responsabilitat de govern" i Marc Bertomeu considera que ha estat un "gol per l'escaire" del "processisme".

15:22 Barcelona posa el colofó a l'elevat preu que el PSC ha pagat pel 155. Les bases del partit d'Ada Colau decideixen trencar amb els socialistes pel suport a la intervenció estatal de l'autogovern. PDECat i ERC també posen fi a pactes locals amb el PSC arreu de Catalunya.

14:34 El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, acusa Colau de triar "independència" per sobre de Barcelona i "plegar-se a les exigències" dels representants d'ERC i el PDECat a l'ajuntament.



14:27 C's acusa Colau «d'humiliar» el PSC i preparar un pacte amb els independentistes. Carina Mejías lamenta que els socialistes hagin "suplicat" mantenir el pacte perquè debilita la posició dels "constitucionalistes".

La @cupnacional informa que hi ha un total de 1.206 assistents a l'AN de Granollers, no tots amb dret a vot. S'espera que el resultat de la primera votació es faci públic a les 16 h.

Comencen les votacions a l'Assemblea Nacional de la @cupnacional. Cua al passadís de la primera graderia per dipositar el vot

13:50 Ada Colau demana al PSC que «abandoni els pactes amb PP, C's i Unió». L'alcaldessa de Barcelona assegura que desitja que el partit socialista "recuperi les aliances d'esquerres".

13:27 Serret, Ponsatí i Comín participen en una manifestació contra els empresonaments a Brussel·les. L’ANC convoca una mobilització a les 12h al Parc del Cinquantenari de la capital belga.

Crits de «Ora, ora, ora, los Jordis a Chirona» a la manifestació ultra de #Manresa, que continua el seu recorregut cap a la caserna de la @guardiacivil

Jaume Collboni lamenta la decisió de les bases de Barcelona en Comú de trencar el pacte de govern a l'Ajuntament. "Calia reconstruir el país, no trencar més coses", afirma compartint una imatge amb els exalcaldes socialistes de Barcelona.

12:51 Rajoy treu pit pel suport d'Europa al 155 i posa la Moncloa al servei d'Albiol per al 21-D. El president del govern espanyol, en la presentació de la candidatura del PP a les eleccions, acusa Puigdemont d'amagar-se davant dels moments difícils.

L'organització de la manifestació ultra de #Manresa fa barrera i evita qualsevol enfrontament entre les dues mobilitzacions. Forta presència de @mossos per evitar que topin

12:49 Xavier García Albiol implora a PSC i C's fer front comú contra l'independentisme el 21-D. El candidat del PP a les eleccions del 21-D nega que hi hagi presos polítics i veu en la manifestació d'ahir una mostra de «generositat» de l'Estat. Agreix a Mariano Rajoy l'aplicació de l'article 155 de la Constitució entre aplaudiments entusiastes de la militància.

La manifestació espanyolista segueix el seu recorregut i s'acosta a la concentració antifeixista de #Manresa. Intercanvi de proclames. Els @mossos han aixecat un cordó perquè no topin

Crits de «tonto» i xiulets a un jove que ha mostrat un cartell de «Llibertat!» a la manifestació ultra de #Manresa. L'organització té problemes per controlar una desena de manifestants

Comença la marxa espanyolista a #Manresa amb crits de «Puigdemont, a prisión!». Els manifestants surten de plaça Espanya i acabaran a la caserna de la @guardiacivil

12:04 Cospedal situa Puigdemont com a «fugitiu» i crida a «no perdonar» l'independentisme. La secretària general del PP, en la presentació de la candidatura de Xavier García Albiol, assegura que el compliment de les lleis és el veritable "dret a decidir”. Informa Oriol March.

Hermanos Cruzados, organitzadors de la manifestació espanyolista de #Manresa, apunten que «no toleraran comportaments incívics» i que venen a «passar-ho bé»

Un centenar de persones amb banderes espanyoles es concentren a la plaça Sant Ignasi de #Manresa quan falten 15 minuts perquè comenci la manifestació espanyolista; informa @PereFontanals

11:38 ANÀLISI Quatre claus del pacte de Colau amb el PSC: un matrimoni de conveniència. Barcelona en Comú trenca amb els socialistes després de gairebé un any i mig de compartir la batuta de la ciutat. L'ampliació del govern no ha servit a l'alcaldessa per tancar grans acords més enllà del pla d'allotjaments turístics i el d'habitatge.

Unes 50 persones de la Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) es concentra a #Manresa. A les 12 hi ha programada una manifestació espanyolista

11:33 ÚLTIMA HORA Ada Colau trencarà el pacte de govern amb el PSC. El 54% de les bases de Barcelona en Comú que han participat a la consulta interna aposten per desfer l'acord amb els socialistes i tornar a governar en solitari. "Cercarem tots els acords necessaris amb totes les forces polítiques per poder afiançar les nostres línies de govern", ha assegurat el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello.

11:16 Puigdemont s'inclina per liderar una candidatura impulsada pel PDECat. El president de la Generalitat, Mas i Pascal ultimen la fórmula amb la qual els nacionalistes concorreran a les eleccions, previsiblement enfrontant-se a ERC. Informa Oriol March.

10:45 El PSC d'Olot acusa el batlle de «faltar a la seva paraula» amb el trencament del pacte de govern. El portaveu de la formació, Josep Guix, assegura que estan en "desacord" amb la decisió –que atribueixen a pressions externes–, però afirma que treballaran des de l'oposició a favor de la ciutat.

Imatges de la manifestació pels presos polítics: «Sobretot somriem perquè ja hem començat a guanyar»

Núria Gibert: "Per la @cupnacional el 21-D són uns comicis il·legítims. El debat d'avui va en la línia de col·locar-nos com l'opció mes eficient per fer efectiva la República"

10:19 Jordi Ballart afirma que «fer un front unionista després del 21-D seria el suïcidi polític del PSC». L'exalcalde de Terrassa avisa que el fitxatge de Ramon Espadaler demostra la "deriva ideològica" del seu antic partit.



10:09 La consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, afirma que el Govern "no estava preparat" per la resposta "autoritària" de l'Estat. En una entrevista al programa Via Lliure de RAC1, ha declarat que és "consellera d'Ensenyament del Govern legítim de Catalunya", però ha considerat que l'executiu de Carles Puigdemont no estava preparat "per proclamar la república".